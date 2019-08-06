Людей обманным путём лишают своих авто, сообщает DEITA.RU.

Специалисты раскрыли новую обманную схему, получившую распространение на автомобильном рынке России. Её суть заключается в оформлении договора лизинга на авто, который составлен таких хитрым образом, что владельцу новенькой машины придётся заплатить за неё втридорога.

Изначально люди попадают на этот развод из-за навязчивой рекламы, которая предлагает взять машину лишь за половину её полной суммы, а остальные деньги предлагается заплатить позже.

После подписания соответствующего договора, вдруг выяснится, что на самом деле вы не купили машину, а продали её некой фирме за сумму якобы "кредита", а она в свою очередь предоставляет вам транспортное средство в лизинг.

Далее, чтобы его выкупить, вам предложат погасить задолженность и заплатить проценты. Причём, будут они очень большими, т.к. к моменту, когда вы осознаете, что произошло, уже набежит солидная пеня.

Ранее сообщалось о том, что проблемой возвратного лизинга озаботился президент России Владимир Путин.

Дмитрий Шевченко