Раскрыт новый способ кражи денег у россиян

Российский киберэксперт раскрыл новую мошенническую схему для кражи денег с банковских карт, сообщает DEITA.RU.

Бизнес-консультант по безопасности Алексей Лукацкий заявил, что в России набирают обороты звонки псевдо-сотрудников банков держателям кредитных карт. Чтобы не стать очередной ограбленной жертвой преступников, по мнению эксперта, россияне должны перестать брать трубки при звонке с незнакомых номеров. Если это невозможно - зарубить себе на носу, что ни один банк никогда не станет «проверять информацию», «оказывать помощь в разблокировке карты» и оказывать прочие услуги с задействованием личной информации клиента по телефону

«Сохранять бдительность - это первое, о чем должны помнить те, кому поступил звонок. Даже если вам позвонили действительно из службы безопасности банка, для собственной безопасности лучше завершить разговор, позвонить по официальному номеру банка, который указан на карте или сайте и уточнить причину звонка», - рассказал эксперт.

По словам Лукацкого, «фокус» со звонком от якобы банка может провернуть каждый желающий. Для этого нужно лишь иметь телефон с выходом в интернет и установить на него специальное мобильное приложение для подмены номера телефона при исходящем звонке.

Екатерина Цой