Жулики проникают в социальные сети, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

В Центробанке рассказали о новом виде мошенничества, набирающим популярность в интернете. Как отмечают специалисты, он связан с похищением аккаунтов в социальных сетях.

Хакеры взламывают страницу знакомого для жертвы человека и, представляясь им, просят перевести деньги на их подставной счёт.

Ничего не подозревающие граждане идут на встречу своим якобы друзьям и знакомым, и лишаются своих средств, иногда даже не зная, что отправили их мошеннику.

По итогам прошлого года объём средств, украденных у клиентов российских банков таким способом, составил около 1,4 миллиардов рублей.

По словам начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артёма Сычёва, 97% преступлений совершались злоумышленниками при помощи методов социальной инженерии.

Другими словами, жулики вводили людей в заблуждение, чтобы они самостоятельно давали преступникам доступ к своим средствам.

Как удалось выяснить экспертам, в основном от действий преступников страдали люди старшего возраста, которые плохо разбираются в том, как работают социальные сети и более уязвимы для подобного рода обмана.

Также Сычев сообщил, что мошенничествами нередко занимаются колл-центры, которые все чаще размещаются за границей.

Дмитрий Шевченко