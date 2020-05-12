Новости
Стало известно, когда отскочит курс рубля
12 Май 2020, 07:15
Раскрыт новый способ передачи коронавируса
12 Май 2020, 06:15
Угроза рядом: в Сети активизировались мошенники
12 Май 2020, 05:15
Индия и Китай обменялись ракетными ударами
12 Май 2020, 04:15
В Ухане готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса
12 Май 2020, 03:15
Названо условие для открытия летнего турсезона в России
12 Май 2020, 02:15
ВОЗ: Россия вышла на плато по COVID-19
12 Май 2020, 01:15
Озвучено состояние болеющего коронавирусом Мишустина
12 Май 2020, 00:15
Раскрыт новый способ передачи коронавируса
Стало известно, в чём следует проявить особую бдительность
Учёные пришли к выводу, что коронавирусная инфекция может хорошо передаваться через слёзную жидкость, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Biorxiv.org.
К такому выводу после серии исследований пришли специалисты медшколы Университета Джонса Хопкинса. В итоговом документе рассказывается, что из-за особенностей своего строения клетки поверхности глаза являются своеобразным резервуаром для нового коронавируса.
При этом, как отмечают специалисты, если инфекция поражает клетки глаза, то орган зрительной системы заражённого человека становится носителем вируса.
Соответственно, при подобном стечении обстоятельств, слёзная жидкость инфицированного становится важным механизмом его передачи другим людям.