Раскрыт новый способ передачи коронавируса

Учёные пришли к выводу, что коронавирусная инфекция может хорошо передаваться через слёзную жидкость, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Biorxiv.org.

К такому выводу после серии исследований пришли специалисты медшколы Университета Джонса Хопкинса. В итоговом документе рассказывается, что из-за особенностей своего строения клетки поверхности глаза являются своеобразным резервуаром для нового коронавируса.

При этом, как отмечают специалисты, если инфекция поражает клетки глаза, то орган зрительной системы заражённого человека становится носителем вируса.

Соответственно, при подобном стечении обстоятельств, слёзная жидкость инфицированного становится важным механизмом его передачи другим людям.