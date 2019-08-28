Эксперт высказал свое мнение, сообщает DEITA.RU.



Россияне вновь замерли в ожидании подробностей о новой пенсионной реформе. Все нюансы раскроют в сентябре, но пока ясно, что изменения коснутся накопительной части пенсии. Обещают, что ее будут собирать по-новому: добровольно.

Как пишет «Ура.ру», директор Института актуальной экономики Никита Исаев считает эти изменения обманов пенсионеров.

«Любая дискуссия относительно накопительной части пенсии после того, как ее заморозили 5 лет назад, вызывает у меня искреннее недоумение», – заявил экономист.

Главная проблема грядущих изменений в том, что взносы, несмотря на обещания, сделают добровольно-принудительными. Кроме того, людей заставят отдавать деньги в НПФ, которые практически всегда имеют непосредственное отношение к первым богачам страны и высокопоставленным чиновникам.

Елена Миронова