Стало известно, сколько денег проходит мимо контролирующих органов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Росстат заявил о том, что в 2017 году в российском теневом секторе только растворились 11,7 триллиона рублей, что составляет 12,7% от ВВП.

По данным ведомства, больше всего денег скрытого в недвижимости, сельском хозяйстве, строительстве и торговле. В госуправлении и обеспечении военной безопасности, а также в секторе водоснабжения и утилизации отходов неформальная деятельность не обнаружена.

По состоянию на конец прошлого года в России были неформально заняты 14 миллионов человек, или 19,3% в общей численности занятых. За прошлый год работникам было выплачено в конвертах свыше 13 триллионов рублей или 12,6% от ВВП.

По мнению экспертов, россияне предпочитают оставаться в неформальной, теневой экономике в основном потому, что стремятся избежать избыточного государственного регулирования.

Дмитрий Шевченко