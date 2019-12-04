Раскрыт план единороссов на выборы в Госдуму

«Единая Россия» нашла универсальный способ победить на выборах в Государственную Думу в 2021 году, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал депутат Саратовской области Николай Бондаренко в своем Instagram-канале «Дневник депутата».

По словам Бондаренко, единороссы нашли более эффективный метод получить до 40 процентов депутатских мандатов на предстоящих выборах. Они планируют пустить на выборы спойлеров.

«Конечно, никто не удивится, что эти спойлеры идут, а если их будет 50? То есть, вы будете получать бюллетень на выборах, как туалетную бумагу. Просто рулон, моток…» — говорит Бондаренко.

Также он отмечает, что в России зарегистрировано 54 политические партии, которые могут баллотироваться на выборы. «Большая часть из них даже нормального названия не имеет», — уточнил депутат.

По словам Бондаренко, все партии они не пустят, а вот 30 в бюллетень поставят. Отмечается, что эта идея не нова. Так, на последних выборах в Госдуму в бюллетене было 14 партий.

Екатерина Брязгунова