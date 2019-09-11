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Раскрыт секрет идеального завтрака для школьников
11 Сентябрь 2019, 14:26
Специалисты Роскачества рассказали, какие продукты обязательно должны быть в завтраке современных школьников. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.
По мнению экспертов, утро ребенка должно начинаться с цельнозерновых каш на молоке, блюд из яиц и творога. ВОЗ настоятельно рекомендует родителям следить, чтобы потребление ребенком молочных продуктов в течение дня был не ниже двух порций.
Также родителям рекомендуют не перебарщивать с кормлением детей яичницами. Яичные блюда лучше чередовать с творожными через день-два.
Готовые сухие завтраки лучше заменить на каши «минутки» из сплющенных зерен или поискать аналоги «хрустящек» с низким содержанием сахара.
К глазированным сыркам на детском столе эксперты Роскачества отнеслись резко негативно, объяснив, что столь сладкие и жирные десерты в скором времени приведут к проблемам с пищеварением, желудочно-кишечным расстройствам, ожирению и даже сахарному диабету.
«Внимательно читайте состав детских лакомств и смотрите срок годности - у натуральных кисломолочных продуктов он короткий», - отметили в ведомстве.
Екатерина Цой
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