Раскрыт секрет идеального завтрака для школьников

Специалисты Роскачества рассказали, какие продукты обязательно должны быть в завтраке современных школьников. Подробнее об этом сообщает DEITA.RU.

По мнению экспертов, утро ребенка должно начинаться с цельнозерновых каш на молоке, блюд из яиц и творога. ВОЗ настоятельно рекомендует родителям следить, чтобы потребление ребенком молочных продуктов в течение дня был не ниже двух порций.

Также родителям рекомендуют не перебарщивать с кормлением детей яичницами. Яичные блюда лучше чередовать с творожными через день-два.

Готовые сухие завтраки лучше заменить на каши «минутки» из сплющенных зерен или поискать аналоги «хрустящек» с низким содержанием сахара.

К глазированным сыркам на детском столе эксперты Роскачества отнеслись резко негативно, объяснив, что столь сладкие и жирные десерты в скором времени приведут к проблемам с пищеварением, желудочно-кишечным расстройствам, ожирению и даже сахарному диабету.

«Внимательно читайте состав детских лакомств и смотрите срок годности - у натуральных кисломолочных продуктов он короткий», - отметили в ведомстве.

Екатерина Цой