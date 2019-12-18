Раскрыт секрет успешной сдачи ЕГЭ

Выпускникам, которые в этом учебном году предстоит сдавать ЕГЭ по истории, для успешного прохождения экзамена важно научиться аргументировать свою точку зрения, сообщает DEITA.RU. Такое мнение высказал представитель Федерального института педагогических измерений.

Многие школьники, которые уже прошли экзамен, хорошо справлялись с заданиями на знание фактов истории, прекрасно владеют понятиями и знакомы с основными историческими деятелями. Они неплохо работают с картой, а также иллюстрациями.

Однако, когда нужно аргументировать свою точку зрения, а это придется делать в рамках выполнения 24-го задания, сталкиваются с трудностями.

Немало вопросов вызывает умение писать исторические сочинения. Это нужно в 25-м задании. При его выполнении допускаются различные ошибки, например дети не видят причинно-следственной связи, не понимают, как одни события влияют на другие, а также на дальнейшую историю России.

Эксперты уверяют, что заучивание шаблонов сочинений не спасет ситуацию, а только усугубит. Важно научиться думать самостоятельно.

Отмечается, что нужно точно знать даты, факты истории и хорошо разбираться в биографии исторических деятелей.

Екатерина Брязгунова