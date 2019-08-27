Стало известно, что помогает президенту всегда быть в форме, сообщает DEITA.RU.

Журналисты испанского издания El Mundo заявили, что знают секрет хорошего внешнего вида российского лидера. По их мнению, Владимир Путин всегда пребывает в отличной форме потому, что он достаточно спит, правильно питается, занимается портом и не употребляет алкоголь.

Испанцы также отмечают, что в свои 66 лет российский лидер выглядит лучше, чем 10 лет назад. Один из секретов, как полагают авторы материала, заключается в том, что, по их мнению, он самый спортивный президент, которого когда-либо видел Кремль.

Слова журналистов соответствуют правде, учитывая, что Путин страстный поклонник хоккея, обладатель восьмого дана по дзюдо, любитель плавания и пеших прогулок.

Отмечается, что также не последнюю роль во внешнем облике президента России играет его манера стильно и со вкусом одеваться.

Дмитрий Шевченко