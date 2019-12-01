Новости
«Лишь бы не ударили» — эвакуаторы активно работают в столице
1 Декабрь 2019, 15:59
Когда покупать доллар перед Новым годом, сказал эксперт
1 Декабрь 2019, 15:29
Мощный взрыв прогремел у торгового цента в Приморье
1 Декабрь 2019, 14:45
Бывшая советская республика «предала» историю и Россию
1 Декабрь 2019, 14:29
Пропавший катер найден в Японском море
1 Декабрь 2019, 13:54
Раскрыта многомиллионная кража в храме
1 Декабрь 2019, 13:29
Участок на популярном пляже продают за небольшие деньги
1 Декабрь 2019, 12:59
Россиянам дадут кредиты под 5 процентов
1 Декабрь 2019, 12:29
Раскрыта многомиллионная кража в храме
Раскрыта многомиллионная кража из храма под Санкт-Петербургом, сообщает DEITA.RU.
Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию обратилась настоятельница женского монастыря, которая рассказала, что из храма был украден ящик с пожертвованиями. В общей сложности в нем находилось около трех миллионов рублей и драгоценности, которые граждане жертвуют храму.
Сразу после обращения было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Вскоре в поселке Сосновый Бор был задержан 28-летний безработный. Он проживал у одного из своих знакомых и находился в федеральном розыске, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотиков.
На данный момент он задержан, а часть похищенного возращена в храм.
Екатерина Брязгунова