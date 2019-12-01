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26 Ноябрь 2019, 16:15

Раскрыта многомиллионная кража в храме

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Раскрыта многомиллионная кража из храма под Санкт-Петербургом, сообщает DEITA.RU.

Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, в полицию обратилась настоятельница женского монастыря, которая рассказала, что из храма был украден ящик с пожертвованиями. В общей сложности в нем находилось около трех миллионов рублей и драгоценности, которые граждане жертвуют храму.

Сразу после обращения было возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Вскоре в поселке Сосновый Бор был задержан 28-летний безработный. Он проживал у одного из своих знакомых и находился в федеральном розыске, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

На данный момент он задержан, а часть похищенного возращена в храм.

Екатерина Брязгунова

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