Раскрыта «серая» ипотечная схема, популярная на «вторичке»

Россияне стали прибегать к опасным методам получения ипотеки, позволяющим обойтись без первоначального взноса, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Об этом стало известно из итогов проведённого коллекторским агентством "Долговой консультант" исследования. Специалисты рынка отмечают, что при составлении договора ипотеки на покупку готового жилья в России увеличилось число кредитов с виртуальным первоначальным взносом.

Основой для данной схемы выступает сговор покупателя и оценщика квартиры, который изначально завышает стоимость продающегося жилья, что позволяет покупателю получить больший ипотечный кредит в банке. В счёт более крупного выданного кредита будущему владельцу жилой недвижимости удаётся оплатить и первоначальный взнос за квартиру, если банк применяет схему расчётов наличными с помощью банковских ячеек.

Коллекторы отмечают, что подобный подход рано или поздно приводит к тому, что новый владелец квартиры не может оплачивать взятый на себя непомерный ипотечный кредит.