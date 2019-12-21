Раскрыта схема жесткого развода от ГИБДД

Если пойти в подобной ситуации на поводу у недобросовестных сотрудников ДПС — можно остаться даже без водительского удостоверения, сообщает DEITA.RU.

Российские автолюбители на просторах Интернета рассказывают о том, как их неоднократно разводили инспекторы ГИБДД, желающие незаконно обогатиться или выполнить план по нарушениям. Речь идет о тех нарушения, которые можно совершить только зимой из-за снежного наката, нечищеных дорог и, конечно же, метели.

Перед новогодними праздниками автомобилисты, как и все россияне, начинают активно готовиться к торжествам — ездят к родственникам, в торговые центры, порой даже в другие города. Зачастую приходится проезжать по незнакомым улицам и сворачивать налево.

Именно в этом повороте налево и кроется секрет. Дело в том, что если разметка заметена снегом или находится под тонкой коркой льда – ее не видно. И тут уже сотрудники ДПС поджидают свою жертву, ведь поворот через двойную сплошную — штраф.

Помните, если вы оказались в такой нелепой ситуации, важно не спорить с инспекторами. Взять в руки заполненный протокол и написать, что не согласны с постановлением в связи с тем, что на дорогах из-за погодных условий не видно разметки. Кроме того, важно сделать фотографии, подтверждающие ваши слова.

После этого суд гарантированно окажется на вашей стороне.

Помните, что за пересечение двойной сплошной предусмотрен штраф до 1,5 рублей либо лишение водительского удостоверения до одного года. Все зависит от обстоятельств, при которых совершено нарушение ПДД.

Екатерина Брязгунова