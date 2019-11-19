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Раскрыта тайна, кто работает сверхурочно
Остаться после окончания рабочего времени ещё на часок в офисе – подобное поведение, как оказалось, знакомо многим россиянам, сообщает DEITA.RU. Портал для поиска работы «Superjob» провёл опрос среди сотрудников российских компаний.
Чаще всего на практически ежедневные переработки готовы журналисты, директора и персональные водители. Учитывалось мнение сотрудников, которые работают по регламентированному графику. Выяснилось, что 22 процента опрошенных задерживаются на работе почти каждый день. Одна пятая респондентов работает сверхурочно несколько дней в неделю. Более двадцати процентов опрошенных задерживаются на работе лишь несколько раз в месяц, а 13% - только несколько раз в год. Есть и те, кто никогда не задерживается на работе, таковых оказалось семнадцать процентов.
Примечательно, что среди тех, кто готов практически ежедневно оставаться на работе дольше нормы, много граждан с уровнем дохода не менее восьмидесяти тысяч рублей в месяц. В исследовании указана и половая принадлежность опрошенных. Мужчины чаще женщин остаются на переработки, при этом в мужской среде лидируют женатые «счастливые папы», среди прекрасной половины наоборот – незамужние и бездетные леди.
Софья Корф