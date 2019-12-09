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Раскрыта тайна поголовной депрессии россиян
Россияне страдают от тяжелых форм депрессии не из-за сложной и безысходной жизни, а потому что в их организме не хватает витамина D, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Невские новости.
По словам диетолога Михаила Гинзбурга, нехватка солнца чаще всего является причиной депрессии у жителей России. Проще говоря, в организме не хватает витамина D, поэтому настроение граждан сильно портится, а они никак не могут понять из-за чего.
Разумеется, каждый пытается найти объективную причину происходящего и, как ни странно, находит. Тут уже и экология виновата, и правительство, и начальник плохой…
В свою очередь, врач отмечает, что проблему можно легко решить. Главное — употреблять много морской рыбы и принимать поливитаминные препараты.
Екатерина Брязгунова