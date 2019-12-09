Раскрыта тайна поголовной депрессии россиян

Россияне страдают от тяжелых форм депрессии не из-за сложной и безысходной жизни, а потому что в их организме не хватает витамина D, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Невские новости.

По словам диетолога Михаила Гинзбурга, нехватка солнца чаще всего является причиной депрессии у жителей России. Проще говоря, в организме не хватает витамина D, поэтому настроение граждан сильно портится, а они никак не могут понять из-за чего.

Разумеется, каждый пытается найти объективную причину происходящего и, как ни странно, находит. Тут уже и экология виновата, и правительство, и начальник плохой…

В свою очередь, врач отмечает, что проблему можно легко решить. Главное — употреблять много морской рыбы и принимать поливитаминные препараты.

Екатерина Брязгунова