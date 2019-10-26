Раскрыта тайна появления боевого самолета на трассе в Приморье

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Военный самолет напугал приморских водителей, двигающихся по трассе Осиновка-Рудная Пристань. Об этом сообщает DEITA.RU.
В первых сообщениях краевых СМИ о происшествии говорилось о якобы внезапной высадке самолета на трассу. Но, по словам очевидца, дело было совсем не так.
Приморец увидел боевую крылатую машину за Арсеньевом примерно в половину восьмого утра субботы по местному времени. Мужчина предположил, что самолет тащат на буксире на плановый ремонт.
«Ни о какой экстремальной посадке речи не идет. Су-24 перевозят из аэродрома в Воздвиженку на авиаремонтный завод», - опроверг сообщения СМИ очевидец.
Екатерина Цой