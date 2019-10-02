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Раскрыты 2 статьи, которых боятся инспекторы ГИБДД

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19 Август 2019, 19:45

Раскрыты 2 статьи, которых боятся инспекторы ГИБДД

2 Октябрь 2019, 04:15

гибдд

Одно только упоминание способно заставить гаишника отстать от водителя, сообщает DEITA.RU.

В России принято считать, что инспекторы ГИБДД наделены огромной властью, и результат общения с ними – штраф или взятка. Однако мало кто знает о двух статьях, которых боится каждый инспектор.

Первая – статья 19.1 КоАП. Это самоуправство. Штраф по ней небольшой – всего 500 рублей, зато информация заносится в личное дело. А это большой вред карьере.

Вторая – статья 286 уже Уголовного кодекса. Это превышение должностных полномочий. Наказывается штрафом до 80 тысяч или лишением свободы.

Эксперты рекомендуют: если инспектор ведет себя подозрительно, включайте камеру мобильного и напомните ему об этих статьях.

Елена Миронова

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