Раскрыты 2 статьи, которых боятся инспекторы ГИБДД

Одно только упоминание способно заставить гаишника отстать от водителя, сообщает DEITA.RU.



В России принято считать, что инспекторы ГИБДД наделены огромной властью, и результат общения с ними – штраф или взятка. Однако мало кто знает о двух статьях, которых боится каждый инспектор.

Первая – статья 19.1 КоАП. Это самоуправство. Штраф по ней небольшой – всего 500 рублей, зато информация заносится в личное дело. А это большой вред карьере.

Вторая – статья 286 уже Уголовного кодекса. Это превышение должностных полномочий. Наказывается штрафом до 80 тысяч или лишением свободы.

Эксперты рекомендуют: если инспектор ведет себя подозрительно, включайте камеру мобильного и напомните ему об этих статьях.

Елена Миронова