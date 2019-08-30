Стала известна новая деталь в пенсионной реформе, сообщает DEITA.RU со ссылкой на MK.RU.

На россиян с определенным уровнем дохода будет накладываться отчисление в размере дополнительных 6 процентов.

Нововведение, как передает источник в экономических кругах, будут проводить с помощью ЦБ и Минфина. Проект должен быть представлен через неделю.

Концепцию накопления пенсий, в отличие от реформы с повышением пенсионного возраста, разрабатывают три года. Но репутация у не представленного еще проекта уже дурная: люди помнят, как государство заморозило и использовало на собственные нужды деньги, собранные по прошлому образцу накопительной системы.

Новая схема строится на основе ИПК, хотя название будет иным, уточняют в Минфине.

Участникам новой программы предлагают отчислять еще шесть процентов по одному в год на накопительный счет поверх двадцати двух стандартных процентов. Но эти деньги будут заявлены как собственность гражданина, и государство якобы не вправе их забрать. Тем не менее россияне возмущены: налоговая нагрузка и так огромна, а тут очередная афера. Тогда власти и заговорили о добровольности такого отчисления.

Автоматически заставить всех граждан сдавать лишних шесть процентов с зарплат запрещено законом, но власти решили проблему: ввели вместо автоподписки авторегистрацию. Это значит, что россиян уведомят о накопительной системе, но затем все-таки предложат «добровольно» подписаться в документе об участии. Молчание в этом вопросе будет считаться знаком согласия с происходящим.

Особенно усердно эту идею будут предлагать россиянам с высокими зарплатами: от восьмидесяти тысяч рублей.

И при этом никто не может гарантировать, что власти не распорядятся полученными деньгами по-своему, чтобы выбраться из какого-нибудь кризиса.

Анастасия Туркова