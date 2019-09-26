Раскрыты ловушки для покупателей в супермаркетах

Стало известно, к каким хитростям прибегают маркетологи супермаркетов, чтобы покупатели оставляли как можно больше денег в кассах за бесполезные покупки. Об этом сообщает DEITA.RU.

Уловка первая – самые дешевые товары в большинстве случаев лежат на нижних полках, на уровне глаз взрослого человека располагаются дорогие или товары из рекламы, которые нужно продать. В случае с отделом со сладостями ситуация обратная – дорогие сладости кладут как можно ниже, чтобы зашедший с родителями ребенок обязательно их заметил.

Уловка вторая – свежие продукты прячутся на задних рядах стеллажей.

Уловка третья – бесполезные товары со скидкой специально расположены так, чтобы заходящие покупатели тут же упирались на них взглядом. Здесь есть всего один выход – проходите мимо «желтых» ценников, если покупка этих товаров не была вами запланирована.

Кстати, пресловутые «желтые» ценники не всегда означают реальную скидку, но обязательно привлекут внимание посетителей и сами попросятся их купить.

Уловка пятая – отделы с собственной выпечкой специально находятся ближе к конце или середины магазина, чтобы их аромат раздразнивал аппетит, вынуждая забрасывать в корзину больше еды. Совет – не ходите за покупками на голодный желудок.

Главный совет, чтобы не попасться на выше перечисленные хитрости – составляйте список покупок перед тем, как выйти из дома и четко следуйте ему, лавируя между стеллажами в магазине. Не лишним будет заранее просчитать примерную стоимость продуктов из списка, чтобы взять с собой «лимитированный» запас денег.

Кстати, музыка в магазинах – тоже хитрость маркетологов. Аудиолист подобран специально, чтобы ослабить или рассеять внимание покупателя. А потому для вашего кошелька будет полезнее, если вы совершите покупки в наушниках с любимыми произведениями.

Екатерина Цой