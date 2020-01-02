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Раскрыты народные способы борьбы с алкогольным отравлением

алкоголь

Специалисты ЦРНАП рассказали россиянам о самых действенных «народных рецептах» для борьбы с алкогольным отравлением, сообщает DEITA.RU.

Но прежде чем приступать к приготовлению отрезвляющего «зелья», эксперты настоятельно рекомендуют расположить «пациента» в максимально безопасной позе, чтобы рвотные массы не помешали дыханию отравившегося. Для этого человека нужно привести в горизонтальное положение и перевернуть на бок.

Если человек находится без сознания, его необходимо привести в чувство с помощью ватного диска, марли или любой другой чистой тряпочки, смоченной нашатырным спиртом. Предупреждаем, что подсовывать прямо под нос резко пахнущее изделие нельзя ни в коем случае, если вы не хотите, чтобы к интоксикации прибавился ожог слизистой оболочки носа и дыхательных путей.

Врачи советуют в процессе пробуждения и после приведения человека в создание растереть отравившемуся уши, чтобы кровь сильнее прилила к голове и тем самым заставила мозг быстрее «проснуться».

Далее больному можно дать выпить «снадобье», состоящее из ста пятидесяти миллилитров воды и шести капель нашатыря. Также процесс интоксикации ослабит активированный уголь или любой другой сорбент, разведенный согласно инструкции в воде.

После окончательного пробуждения симптомы отравления поможет снять мятный чай или мятная настойка, «коктейль» из томатного сока (кетчупа, томатной пасты) и перца, сырого яйца с растительным маслом.  

Финальным штрихом «домашнего лечения» должен стать душ с прохладной водой и, если состояние больного не улучшается, вызов врача на дом. Разумеется, об употреблении алкоголя после отравления не может быть и речи.

Екатерина Цой

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