Раскрыты новые подробности ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Перспектива взять ипотеку под 2 процента, путь и на территории Дальнего Востока, так сильно взбудоражила россиян, что уже через неделю после анонса программы количество звонков на горячую линию Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке перешагнуло за порог в четыре тысячи. Ответы на самые интересные вопросы граждан публикует DEITA.RU.

Самый популярный вопрос касался возможности использования маткапитала в качестве первоначального взноса и досрочного погашения льготной ипотеки за счет «материнских» денег. По словам специалистов агентства, оба варианта возможны т.к. покупка квартиры или дома для улучшения жилищных условий семьи является одним из целевых назначений федеральной субсидии.

«Дальневосточный» кредит предоставляется только после подтверждения оплаты первоначального взноса - перечисления денег на счет продавца», - напомнили в агентстве отметив, что помимо маткапитала на указанные цели можно использовать некоторые региональные субсидии и сертификаты.

Ряд вопросов касался и возможности строительства жилых домов на «дальневосточных гектарах» в рамках реализации ипотеки под 2 процента годовых. Например, многим россиянам было не понятно, на чей счет заемщики должны перечислять «первоначальные» деньги, если в планах - строительство дома своими силами.

«В случае если рассчитывающие на получение льготной ипотеки гектарщики собираются самостоятельно отстраивать свои будущие дома без привлечения сторонних застройщиков, то вместо перечисления первоначального взноса им необходимо предоставить банку пакет финансовых документов, подтверждающих серьезность их строительных намерений. К примеру, чеки и накладные при покупке стройматериалов, итоговые затраты при возведении фундамента коттеджа и т.д.», - ответили эксперты.

Отмечается, что самостоятельные строители также должны согласовать общую проектно-сметную документацию, чтобы банк мог вычислить на какую сумму необходимо предоставить кредит. Кроме того, в случае с «дальневосточным гектаром» ипотечные средства не должны превышать порог 80 процентов от общих затрат на возведение дома. Таким образом, своеобразный «первоначальный взнос» для гектарщиков составляет не менее 20 процентов.

Также многих россиян очень смутило известие, что льготная ипотека вводится на Дальнем Востоке в порядке эксперимента и, по предварительным данным, срок реализации программы рассчитан на пять лет. «Неужели ставка под 2 процента годовых будет работать только в первые пять лет? Какие проценты нам стоит ждать на шестом году выплаты ипотеки?», - часто спрашивали россияне.

«Нет, льготная ставка будет действовать на протяжении всего периода кредитования - до двадцати лет. А в течение пяти лет банки России будут гарантированно принимать заявки от желающих заиметь собственное жилье в одном из субъектов ДФО», - пояснили в агентстве.

«В условиях программы сказано, что участники могут приобрести на льготных условиях жилья из вторичного фонда, расположенного в одном из сельских поселений в регионе. Как я узнаю, что выбранный мной населенный пункт является таковым?», - спрашивают граждане, задумавшиеся над приобретением дома в экологически чистых местах или же планирующие переехать из города в село.

В ответ на этот вопрос сотрудники агентства посоветовали россиянам обращать внимание на официальное название того или иного населенного пункта - поселки, села, станицы и деревни в большинстве случаев подходят под определение «сельских местностей».

«Но лучший выход - обратиться к своему банку с просьбой уточнить статус населенного пункта или же самостоятельно обратиться в Федеральную информационную адресную систему», - заявили в АРЧК ДВ.

Кстати, на сегодняшний день участниками «Дальневосточной ипотеки» изъявили желание стать более тысячи россиян, преимущественно постоянно проживающих на территории ДФО. Более подробную информацию о программе может узнать, позвонив по бесплатному телефону: 8 800 200 32 51.

Напомним, ипотека под 2 процента годовых на Дальнем Востоке утверждена правительством РФ в первых числах декабря текущего года. Говоря о реализации программы президент Владимир Путин заявил, что запустить программу уже в этом году сроком на пять лет его «убедили коллеги».

Екатерина Цой