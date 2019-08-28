Стало известно, сколько денег тратиться на скрытые статьи бюджета, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Расходы России на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности в 2017 году составили порядка 4,85 триллиона рублей.

По данным издания, это составляет почти 5,3% от ВВП страны. Из данных Росстата следует, что в предыдущие годы секретные траты росли, но в 2016-2017 годах оставались на одном уровне.

Ведомство ещё не публиковало данные за 2018 год, однако показатель мог снизиться ещё больше, поскольку в Росстате заявляли об уменьшении трат на соответствующие продукты.

Траты на закупку вооружения и продуктов интеллектуальной собственности не раскрываются, однако их можно определить по остаточному принципу. Заместитель руководителя Росстата Ирина Максакова пояснила, что ведомство не публикует эти сведения из-за секретности.

Руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов считает, что сокрытие сведений о расходах на эти категории позволяет бесконтрольно использовать огромные средства.

Дмитрий Шевченко