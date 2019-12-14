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Раскрыты подробности ДТП на Золотом мосту
Во Владивостоке на мосту через Золотой рог невнимательный водитель сбил дорожного рабочего, сообщает DEITA.RU. О том, что на самом деле произошло, рассказали в УМВД России по Приморскому краю.
Оказывается, днем ранее на главной достопримечательности дальневосточной столицы произошло ДТП с участием пешехода. Водитель Nissan Sunny не смог справиться с управлением и наехал на рабочего, который в это время убирал снег с проезжей части.
Во время происшествия мужчина получил травмы руки и грудной клетки, из-за чего был вынужден обратиться в медучреждение.
На данный момент ведется следствие, устанавливается личность водителя, совершившего наезд на дорожного рабочего. Когда проверка окончится, будут приняты соответствующие меры.
Напомним, 11 декабря под Владивостоком произошла самая массовая история за всю историю города. Участниками ДТП на въезде на низководный мост стали сразу 48 автомобилей.
Екатерина Брязгунова