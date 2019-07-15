Стали известны детали тестирования оформления электронных паспортов, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Процедура выдачи электронных паспортов будет осуществляться при помощи специальных криптокабин, предназначенных для оформления загранпаспортов нового поколения.

Об этом рассказал гендиректор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов. Он отметил, что кабины будут доработаны под выдачу электронных внутрироссийских паспортов.

Также Кабанов добавил, что их тестирование начнётся уже в июле текущего года, а в конце года планируется серийное оснащение такими устройствами всех МФЦ России.

Однако, как утверждают эксперты, для полномасштабного внедрения подобной данной системы понадобится много времени.

Дмитрий Шевченко