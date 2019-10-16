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Раскрыты подробности скандала с интимными фото учительницы

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В Сети продолжают обсуждать подробности скандала с интимными фото учительницы в Приморье. В котором, как оказалось, не все однозначно, сообщает DEITA.RU.

Напомним, что накануне федеральные и региональные СМИ опубликовали информацию о том, что заключенный распространил в Сети откровенные фотографии, которые ему прислала школьная учительница математики и информатики.

По сообщениям СМИ, девушка отправила мужчине снимки сама, однако он без ее разрешения передал их администратору популярной местной группы в соцсетях. По словам девушки, которые приводят СМИ, она попросила администраторов паблика удалить фотографии, но ее просьбы проигнорировали.

Распространять чужие интимные фото без согласия владельца – это преступно. Но, как прокомментировал DEITA.RU администратор паблика, в этом скандале не все однозначно.

«На деле они обе две искали мужиков в чате, но присылали ужасные фото на фоне бардака. Парни их засмеяли, с чата девочки вышли и создали там свой отдельный. Учительница присылала фото и видео всем парням с кем общалась, они и слили в сеть остальным. Никакого уголовника там не было, и любви тоже) Мне они писали уже после того как все распространилось типа "могла бы и удалить") Но я там не сижу постоянно, чтобы за каждым всё удалять», -прокомментировал DEITA.RU администратор паблика.

Дмитрий Санников

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