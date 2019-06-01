В Свердловской области выявлены многочисленные нарушения прав граждан в автосалонах, сообщает DEITA.RU. Такое заявление сделал специалист-эксперт отдела организации надзора Роспотребнадзора Анна Ожиганова.

По словам специалиста, самыми частыми нарушениями является обман потенциальных клиентов при заключении договора. Например, бумаги подписаны, и тут выясняется, что стоимость автомобиля завышена или комплектация авто значительно скромнее заявленной.

Также бывают случаи, когда при заключении договора оказывается, что процентная ставка выше заявленной, а клиенту автосалон выдается памятка, в которой указана завышенная сумма по кредиту или недостоверные сведения о доходе, которые надо представить сотруднику банка.

Как пишет РГ, это еще не все нарушения. Одним из главных обманов заключается звонок сотрудника банка. Во время разговора специалист говорить, что деньги автосалону перечислили. Вот только есть нюанс, при проведении серьезной проверки выяснилось, никакие сотрудники банка не звонят. Это делают работники самого салона.

Ранее прошла информация о том, что в Краснодарском крае разгорелся грандиозный скандал с участием дилера АвтоВАЗа.

Екатерина Брязгунова