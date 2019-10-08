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Раскрыты схемы заработка на ремонте дорог Владивостока

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Как заработать на ремонте дорог во Владивостоке, знает даже обычный обыватель – нужно максимально сэкономить на материалах и задобрить проверяющих, дабы это не обнаружили, сообщает DEITA.RU. 

Ощущение, что дороги выгодно плохо ремонтировать, так как на следующий финансовый год на них снова выделят бюджетные деньги, сложилось у горожан давно, ибо бравый рупор победных пресс-релизов о героическом ремонте не скудеет, а дороги все хуже

По идее нужно контролировать ремонт дорог на всех этапах. Но кому это надо?

В том, что дороги нынче ремонтируют в основном по ночам, есть большой плюс для подрядчиков – этот тонкий процесс теперь скрыт от пристального взора журналистов и жителей, никто не бегает с линейками и не измеряет слои уложенного асфальта

Их же можно сопоставить со сметами, благо контракты в открытом доступе, и сразу будет видно - где и сколько сантиметров не доложили

Говорят, что у дорожных подрядчиков высокие покровители.

Именно поэтому им практически никогда не предъявляют их брак на переделку в гарантийный период. Вы помните о таких фактах? Мы – нет. Вот и опрошенные агентством жители города ни разу не слышали, чтоб дорогу не приняли и отправили на переделку за счет исполнителя. 

И вырубки – практически как простынь девственницы после первой брачной ночи стыдятся предъявлять народу. Это такой слоеный пирог работы дорожников, срез всех слоев дорожной одежды, который по идее должен браться с каждого объекта для проверки в лаборатории.

По словам источников агентства, хорошо знакомых с ситуацией, обычно под вырубки образцово делается определенный участок, а остальное, как совесть позволит.

Вот такую картину жители наблюдали на одном из объектов БКАД – на всей протяженности ремонтируемого тротуара почему-то была уложена разная начинка: несколько метров в начале – из отборного скальника, а потом преимущественно что похуже - дресьва – смесь земли с глиной. Правда, его закатали в асфальт в первую же ночь после укладки начинки. Такое ощущение, что подрядчики знают, на каком участке будут проверять, и готовятся. А дальше можно сэкономить.

Не применяются к подрядчикам в большинстве случаев и штрафные санкции за несоблюдение сроков. Им просто дается еще месяц-два, тогда как город мог бы сэкономить бюджетные деньги и отремонтировать еще какой-нибудь многострадальный участок.

Наблюдая за перепалками дорожников и властей, внимательные граждане без труда выявили ТОП-5 фейлов последних, говорящие о том, что это или популизм, или...

Еще один забавный момент – власти постоянно требуют от подрядчиков усилить работу и ускориться. Но для этого надо нанять дополнительные бригады, а это значит уменьшить свою прибыль. Им не выгодно тратить дополнительные деньги на дополнительные ресурсы, рассчитали по минимуму и так сойдет

Поэтому собака лает, а караван идет.

И, несмотря на многочисленные проклятия автомобилистов, долгие годы ничего не меняется. Дороги становятся все хуже и хуже. Пока ситуация не дошла до ручки. И на дороги не обратил внимания лично полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он устроил мэру разнос и потребовал поменять систему. Губернатор сразу поспешил заявить о смене подрядчиков, но это невозможно на этапе выполнения работ. Заговорили и о том, что у нынешних дорожников компетенций не хватает и нужны новые игроки. Но это означает передел самой системы дорожной кормушки, способны ли на это нынешние власти покажет время, а то может создадут просто пару новых фирм, а на манеже будут все те же.

Михаил Светлов

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