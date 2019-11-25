Раскрыты тонкости использования маткапитала

Неиспользованный материнский капитал индексируется ежегодно, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет РИА ФАН.

Как рассказали в Пенсионном фонде, если маткапитал не был использован по тем или иным причинам в течение года, то он будет проиндексирован. При этом он также будет увеличен на размер годовой инфляции, если была потрачена только часть денег. Однако индексация коснется только неиспользованной части средств.

Напомним, маткапитал выплачивается россиянам, в семье которых родился второй или последующие дети с 2007 года. Использовать маткапитал можно по-разному. Например, улучшить жилищные условия, положить на пенсионный счет мамы, заплатить за образование старшего ребенка. Совсем недавно маткапитал разрешили использовать в качестве ежемесячного пособия. Однако для этого в семья должен быть небольшой доход.

Екатерина Брязгунова