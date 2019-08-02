Из любви к семьям соглашаются принять взятки нежадные коррупционеры в РФ, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру». К такому выводу пришла ведущий научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Университета прокуратуры Наталья Ратинова.

По ее словам, мораль у чиновников на высоте, и с ценностями тоже порядок: они выбирают семью, свободу и любовь.

Проведенное сотрудниками НИИ исследование выявило портрет среднего коррупционера, который обычно не берет взятки ради развлечений, статуса и материального благополучия.

Напомним, что недавно одного из депутатов Госдумы задерживали по подозрению в получении трехмиллиардной взятки. Суд не арестовал его, а сам он утверждает: арестовали его за утверждение, что Челябинской области необходимы хорошие дороги.

Анастасия Туркова