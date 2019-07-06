Есть три причины скрипа тормозных колодок, сообщает DEITA.RU.

Если причина в попавшем в систему камешке – скрип исчезнет практически сразу. Но если причина не в этом, и скрип сохраняется, нужно разбираться.

Ржавчина после нахождения авто на улице или в холодном гараже. Она не заметна сразу, но можно присмотреться и увидеть на колодках налет. Это оно и есть. Степень поражения зависит от того, сколько автомобиль так простоял. Попробуйте задействовать колодки на протяжении нескольких сотен метров – за это время налет сотрется.

Если ржавчина возникла внутри суппортов, тормозные колодки лучше разобрать, проверить и при необходимости заменить.

Лужи. Тормозные диски раскалены, но внезапно попадают в воду, охлаждаются и «идут волной». Тормозной диск деформируется. Сразу же появляется характерный скрип. В таком случае исправить ситуацию можно только заменой колодок.

Износ. Стирающиеся колодки начинают скрипеть – этот момент предусмотрен производителем, чтобы намекнуть вам об опасности и напомнить о необходимости замены.

Анастасия Туркова