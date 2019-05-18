В приморском паблике dpskontrol_125rus появилось видео шокирующего дорожно-транспортного происшествия, которое, судя по номерам авто, случилось в Москве, сообщает DEITA.RU.

По имеющейся информации, якобы пьяный водитель не справился с управлением и врезался в столб. Удар оказался такой силы, что иномарка развалилась на две части, и задняя отлетела на несколько метров. Изучая характер повреждений, можно прийти к выводу, что автомобиль собрали из двух частей. В народе такие машины получили название «распил».

Отмечается, что водитель жив-здоров, выбрался из машины и сбежал.

Екатерина Брязгунова