На Камчатке следователи возбудили уголовные дела в отношении сотрудника ГИБДД и его сообщника, которые легализовали «конструкторы» и «распилы», сообщили DEITA.RU в следственном управлении СК России по Камчатскому краю.

По версии следствия, 32-летний государственный инспектор безопасности дорожного движения МРЭО с декабря 2018 года по июль 2019 года внес в официальные документы о постановке на учет автомобилей заведомо ложные сведения, отражающие проведение осмотра транспортных средств. Фактически же на учет ставились так называемые «конструкторы» и «распилы», собираемые на территории России.

Как считают камчатские следователи, допуск таких автомобилей на дорогу повлек существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Госавтоинспектору судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а его сообщник заключен под стражу.

Дмитрий Санников