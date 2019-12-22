Расписание ЕГЭ 2020 официально утверждено

Минпросвещения и Рособрнадзор совместным приказом утвердили расписание проведения ЕГЭ в 2020 году, сообщает DEITA.RU.

Официально опубликован приказ Минпросвещения России № 609, Рособрнадзора № 1559 от 14.11.2019 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году».



В соответствии с документом, основная волна сдачи ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.

25 мая - география, литература, информатика;

28 мая - русский язык;

1 июня - ЕГЭ по базовой и профильной математике;

4 июня - история, физика;

8 июня - обществознание, химия;

11 июня - иностранные языки (кроме "говорения"), биология;

15, 16 июня - иностранные языки ("говорение").

Дни для досрочной сдачи ЕГЭ 2020:

20 марта - география и литература;

23 марта - русский язык;

27 марта - математика базовая и профильная;

30 марта - иностранные языки (кроме "говорения"), биология, физика;

1 апреля - иностранные языки ("говорение");

3 апреля - обществознание, информатика;

6 апреля - история, химия.

Допускается использование участниками экзаменов следующих средств обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам:

по математике - линейка, не содержащая справочной информации (далее - линейка), для построения чертежей и рисунков;

по физике - линейка для построения графиков, оптических и электрических схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи, хранилища базы данных и не имеющий доступ к сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет) (далее - непрограммируемый калькулятор);

по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;

по географии - линейка для измерения расстояний по топографической карте; транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов по топографической карте; непрограммируемый калькулятор;

по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела "Аудирование" КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, не имеющая доступ к сети Интернет; аудиогарнитура для выполнения заданий раздела "Говорение" КИМ ЕГЭ.

В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ЕГЭ по учебным предметам.

Дмитрий Санников