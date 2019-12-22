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Расписание ЕГЭ 2020 официально утверждено
22 Декабрь 2019, 09:54
Расписание ЕГЭ 2020 официально утверждено
Минпросвещения и Рособрнадзор совместным приказом утвердили расписание проведения ЕГЭ в 2020 году, сообщает DEITA.RU.
Официально опубликован приказ Минпросвещения России № 609,
Рособрнадзора № 1559 от 14.11.2019 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому
учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при
его проведении в 2020 году».
В соответствии с документом, основная волна сдачи ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
25 мая - география, литература, информатика;
28 мая - русский язык;
1 июня - ЕГЭ по базовой и профильной математике;
4 июня - история, физика;
8 июня - обществознание, химия;
11 июня - иностранные языки (кроме "говорения"), биология;
15, 16 июня - иностранные языки ("говорение").
Дни для досрочной сдачи ЕГЭ 2020:
20 марта - география и литература;
23 марта - русский язык;
27 марта - математика базовая и профильная;
30 марта - иностранные языки (кроме "говорения"), биология, физика;
1 апреля - иностранные языки ("говорение");
3 апреля - обществознание, информатика;
6 апреля - история, химия.
Допускается использование участниками экзаменов следующих средств обучения и воспитания по соответствующим учебным предметам:
по математике - линейка, не содержащая справочной информации (далее - линейка), для построения чертежей и рисунков;
по физике - линейка для построения графиков, оптических и электрических схем; непрограммируемый калькулятор, обеспечивающий выполнение арифметических вычислений (сложение, вычитание, умножение, деление, извлечение корня) и вычисление тригонометрических функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, arctg), а также не осуществляющий функций средства связи, хранилища базы данных и не имеющий доступ к сетям передачи данных (в том числе к сети Интернет) (далее - непрограммируемый калькулятор);
по химии - непрограммируемый калькулятор; периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений металлов;
по географии - линейка для измерения расстояний по топографической карте; транспортир, не содержащий справочной информации, для определения азимутов по топографической карте; непрограммируемый калькулятор;
по иностранным языкам - технические средства, обеспечивающие воспроизведение аудиозаписей, содержащихся на электронных носителях, для выполнения заданий раздела "Аудирование" КИМ ЕГЭ; компьютерная техника, не имеющая доступ к сети Интернет; аудиогарнитура для выполнения заданий раздела "Говорение" КИМ ЕГЭ.
В день проведения ЕГЭ на средствах обучения и воспитания не допускается делать пометки, относящиеся к содержанию заданий КИМ ЕГЭ по учебным предметам.
Дмитрий Санников