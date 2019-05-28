Виталий Милонов обвинил коммунистов в пенсионной реформе, сообщает DEITA.RU. Об этом он заявил во время интервью изданию Anews.

По словам законодателя, винить в пенсионной реформе надо не нынешнюю власть, а события 90-х годов и коммунистов, которые сейчас критикуют реформу. Он заявил, что не «Единая Россия» виновата в демографической яме и геноциде русского народа в 90-е годы.

«Виноваты коммунисты, все вот эти, кто нас критикует. Это они привели к развалу Советского Союза. Кто развалил СССР? Мы что ли? «Единая Россия»? Да нас еще не было», — заявил Виталий Милонов.

Еще одной причиной реформы он назвал аборты. По его мнению, если бы не было такого количества абортов, то не нужно было бы повышать пенсионный возраст. «Это расплата за свободу убийства детей», — подчеркнул законодатель.

Ранее ИА DEITA.RU писало о том, что россияне всерьез начали прислушиваться к тому, что говорят политики — не какой-то конкретный, а все, в том числе представители власти на местах. Ведь именно их неудачно брошенных фраз потом формируется ситуация в стране.

Так, житель одного из сел Приморья Сергей Иванович заявил, что раньше никогда не слушал, «что они там балакают», но совсем недавно начал прислушиваться. «От этого наша жизнь зависит», — уверяет мужчина. Тут же он отмечает, что крайнее возмущен словам министра экономического развития России Максима Орешкина, который заявил, что российскую экономику можно только «осознанной жертвой ради будущего». Одна из жертв заключается в сознательном отказе от пенсий.

Иван Юрьев