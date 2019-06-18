Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп удалил с совещания своего подчиненного за покашливание, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Интерфакс».

Давая интервью для ABC News, он сбился, когда во время его ответа начал кашлять Мик Малвейни, и. о. главы администрации. Президент попросил его выйти за дверь, заявив, что тот просто не может кашлять. Трамп готов был продолжать интервью только после этого.

Добавим, что по признанию самого президента Штатов, у него имеется гермофобия боязнь микробов и заболеваний.

Из-за этого его подчиненный вынужден был выйти из кабинета.

Анастасия Туркова

