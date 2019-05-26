Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил распространить на всю страну программу «Безопасный город», сообщает DEITA.RU.

Программа «Безопасный город» позволяет распознавать лица через видеокамеры и выявлять тех, кто находится в розыске.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, которое проходит 24-25 мая в Крыму, заявил о том, что государство должно продвигать подобные программы.

Как считает спикер Госдумы, программа «Безопасный город» должна быть поддержана на федеральном уровне для облегчения работы правоохранительных органов.

Год назад депутаты Законодательного Собрания Приморского края заострили внимание на возможностях применения комплекса "Безопасный город". В частности, речь шла о получении данных о концентрации угольной пыли в городе Находка, о взаимодействии с системой ГЛОНАСС, а также о видеокамерах, размещенных на дорогах края для обеспечения безопасного автомобильного движения.

«Комплекс "Безопасный город" будет помогать спасению людей, и, значит, он необходим Приморью», - подвел тогда итог совещания председатель Законодательного Собрания Александр Ролик.

Дмитрий Санников