Новая технология позволит эффективнее искать граждан, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ТАСС.

Российская компания Ntechlab разработала оборудование для распознавания человека по силуэту. По словам генерального директора фирмы Александра Минина, технология позволяет не только идентифицировать силуэт человека, но и отслеживать его перемещение по городским камерам.

По мнению разработчиков, силуэт человека так же уникален, как и лицо, что позволяет отслеживать преступников в масках.

Технология сейчас отлаживается, также оттачивается точность распознавания, поскольку программе предстоит работать с обработкой данных с массива городских камер, которые сильно отличаются друг от друга по техническим параметрам.

Дмитрий Шевченко