Трагедия разыгралась средь бела дня в городе Дальнегорске, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили очевидцы, 26 августа в микрорайоне Горького по улице 8 марта в районе поликлиники мужчина напал на собственную супругу на глазах малолетнего ребенка. Удерживая жену одной рукой за волосы, рукой другой нанес ей множественные ножевые ранения.

По словам очевидцев, мужчина находился в невменяемом состоянии, с «бешеными» глазами. Сложно сказать, являлось ли это следствием приема каких-либо плохих веществ или содеянного.

От израненной женщины нападавшего отогнали очевидцы, вооружившиеся монтировками и битами, оказавшимися в багажниках автомобилей. Злоумышленник, бросив жертву, сумел скрыться от преследователей, направившись по улице Матросова в сторону популярной шашлычной. Ведутся поиски силами сотрудников МО МВД России «Дальнегорский».

Женщина доставлена в реанимационное отделение Дальнегорской центральной городской больницы в карете скорой помощи.

Дмитрий Санников