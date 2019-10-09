Распродажа товаров сгоревшего ТЦ начнется на этой неделе

Во Владивостоке в субботу, 12 октября, начнет работать ярмарка, на которой можно будет приобрести уцелевшие в сгоревшем торговом центре «Максим» товары, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет паблик irecommend_vdk.

По имеющейся информации, руководство рынка «На Школьной», расположенного по адресу: улица Борисенко, 17, предоставило свои площади для арендодателей, сгоревшего центра. За товарами можно будет приехать с 11 часов до 18.

Напомним, 21 сентября ранним утром в торговом центре «Максим» на Постышева начался пожар. Прибывшие спасатели приступили к тушению, однако это оказалось не таким простым делом. Торговый центр тушили больше суток.

Екатерина Брязгунова