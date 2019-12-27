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Распространенная привычка убивает смартфон

смартфон

Владельцам гаджетов не рекомендуют оставлять их надолго на зарядке, сообщает DEITA.RU.

Владельцам гаджетов советуют не заряжать их по привычной для многих схеме – на протяжении всей ночи. Как пишет издание Business Insider, эта привычка значительно сокращает срок службы батареи и негативно сказывается на заряде, который она может держать.

Представитель компании-производителя батареек предупредил: не верить словам компаний-производителей смартфонов. Даже несмотря на то, что современные гаджеты оснащены отсечками после 100% зарядки, вред для батареи все равно есть.

Также рекомендуется хранить старые телефоны не до конца разряженными, а оставлять там хотя бы 50% заряда.

Елена Миронова

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