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Распространенная привычка убивает смартфон
Владельцам гаджетов не рекомендуют оставлять их надолго на
зарядке, сообщает DEITA.RU.
Владельцам гаджетов советуют не заряжать их по привычной для многих схеме – на протяжении всей ночи. Как пишет издание Business Insider, эта привычка значительно сокращает срок службы батареи и негативно сказывается на заряде, который она может держать.
Представитель компании-производителя батареек предупредил: не верить словам компаний-производителей смартфонов. Даже несмотря на то, что современные гаджеты оснащены отсечками после 100% зарядки, вред для батареи все равно есть.
Также рекомендуется хранить старые телефоны не до конца разряженными, а оставлять там хотя бы 50% заряда.
Елена Миронова