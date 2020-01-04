Рассекречен список ингредиентов, из-за которых идёт набор веса

Список составных частей продуктов, из-за которых происходит неконтролируемый набор веса, обнародован в сети, сообщает DEITA.RU.

Результаты исследований зарубежных учёных позволили выявить несколько наиболее опасных составных частей продуктов, которые провоцируют неконтролируемый набор веса, как отмечает зарубежное издание Health.news.

Рапсовое масло – номер один в списке нежелательных ингредиентов. При этом не важно, масло сохраняется в органическом виде, будет отжатым или холодным – вредные свойства останутся всё равно. Кроме того, оно вредно и для правильного функционирования мозга человека, так как повышает риск потери памяти.

Негатив для фигуры несут аспартам и сукралоза – искусственные подсластители. Благодаря тому, что данные соединения во много раз слаще, организм распознаёт информацию, будто его хозяин питается большим количеством сахара. Кроме того, усиленно подслащённые продукты вызывают вкусовое привыкание, поэтому человеку хочется более сладкой пищи постоянно.

О негативных свойствах глутамата натрия (пищевой добавки Е 621) известно давно. Данный усилитель вкуса чрезмерно стимулирует вкусовые рецепторы, благодаря чему едоку хочется съесть ещё больше столь вкусной пищи.

Глютен также попал в список неблагоприятных для фигуры добавок. Данная добавка провоцирует запор, и способствует неконтролируемому набору веса. Кроме того, эксперты отмечают, что глютен может способствовать воспалительным процессам в организме.

Обработанное коровье молоко также вошло в список опасных для фигуры продуктов. По мнению специалистов, в молоко (если оно не парное из деревни) и его производные (сыр, йогурты, сыворотку, мороженое) входят гормоны, которые влияют на набор веса.

Софья Корф