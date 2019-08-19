Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал сканы секретных документов, которые свидетельствуют о росте числа преступлений украинских силовиков против мирного населения в Донбассе, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА ФАН, в документе отмечается, что начиная с 14 апреля 2014 года, когда началась так называемая антитеррористическая операция в Донбассе, по 2015 год украинские силовики совершили 147 преступлений в отношении мирных жителей, в том числе 20 убийств.

Приводятся и конкретные случаи. В том числе, когда украинский силовик проник в частный дом, изнасиловал девушку и убил вступившегося за нее отца. В документах упоминается и случай убийства водителя такси: трое солдат во время конфликта застрелили мужчину из автомата, а тело спрятали.

«Также я перевел на русский язык статистические данные о преступлениях так называемых «воинов света». Они есть самые настоящие мародеры, убийцы, грабители, разбойники, насильники, хулиганы. Эти факты и сегодня скрываются от граждан Украины. СМИ их «не замечают», - заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Дмитрий Санников