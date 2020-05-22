«Расслабились»: на стройках Дальнего Востока не хватает рук

Во время совещания рабочей группы с представителями власти регионов на тему реализации в субъектах программы «Дальневосточная ипотека» министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики призвал ответственных лиц не затягивать с оформлением необходимых документов, сообщает ИА DEITA.RU.

Министр отметил, что существует проблема с наймом рабочих на стройки.

«Сейчас не хватает рук на строительных площадках, потому что за определённый промежуток времени расслабились и начали привлекать иностранную рабочую силу, скажем так, от ближайших соседей. Но работу, связанную с подготовкой строительной площадки – выделить земельные участки, разобраться с документами, откадастрировать, межевать, подвести и определить источник по сетям, то есть много того, что на муниципальном уровне нужно сделать – эту работу нельзя забрасывать», – отметил Александр Козлов.

Придёт время – пандемия отступит, и тогда, по мнению министра, строители будут самостоятельно решать вопросы кадров на стройке, однако о документах уже можно будет не задумываться, так как многие юридические вопросы будут решены. Александр Козлов добавил, что работа с документами отнимает много времени.

Напомним, в четверг 21 мая состоялось заседание рабочей группы по реализации программы «Дальневосточная ипотека» в ДФО. Ответственные за каждый из шести регионов-участников отчитались о реализации программы в своём субъекте.