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Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Рассол, огурчик, минералка: Россиянам оказывают первую помощь после встречи Нового года

пункт

Закуску и напитки предлагают «пострадавшим» от встречи Нового года, сообщает DEITA.RU. В одном из регионов России появился оформленный «Пункт помощи пострадавшим от празднования Нового года».

Небольшая стойка с надписью соответствующего содержания на открытом воздухе встречает посетителей небольшого магазина. На стойке расположены яства – рассол, огурчики, минеральная вода, маринованные помидоры и бутерброды, сало. Неподалёку видно белый автомобиль, на котором красуется красный крестик.

Автору видео предложили «первую помощь», и девушка согласилась отведать рассол. Видеозапись получила распространение в сети, и уже собрала массу положительных комментариев.

«Молодцы!», «Супер», «Адрес, выезжаю))», «Какие хорошие люди!!!»

Стоит отметить, что пункт столь своеобразной первой помощи не первый раз появляется в России. Год назад, во время встречи 2019 года в Краснодаре была оборудована подобная стойка внутри помещения.

Софья Корф

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