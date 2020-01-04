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Рассол, огурчик, минералка: Россиянам оказывают первую помощь после встречи Нового года
Закуску и напитки предлагают «пострадавшим» от встречи Нового года, сообщает DEITA.RU. В одном из регионов России появился оформленный «Пункт помощи пострадавшим от празднования Нового года».
Небольшая стойка с надписью соответствующего содержания на открытом воздухе встречает посетителей небольшого магазина. На стойке расположены яства – рассол, огурчики, минеральная вода, маринованные помидоры и бутерброды, сало. Неподалёку видно белый автомобиль, на котором красуется красный крестик.
Автору видео предложили «первую помощь», и девушка согласилась отведать рассол. Видеозапись получила распространение в сети, и уже собрала массу положительных комментариев.
«Молодцы!», «Супер», «Адрес, выезжаю))», «Какие хорошие люди!!!»
Стоит отметить, что пункт столь своеобразной первой помощи не первый раз появляется в России. Год назад, во время встречи 2019 года в Краснодаре была оборудована подобная стойка внутри помещения.
Софья Корф