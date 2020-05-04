Расставили приоритеты: в разгар кризиса Россия спасает Африку

Правительство России во время коронавирусного кризиса выделило 10 миллионов долларов помощи странам Африки. Деньги отданы безвозмездно, сообщает ИА DEITA.RU.



Официально эти деньги будут направлены на борьбу африканских стран с саранчой. Жизненно необходимый транш получат Кения, Эфиопия и Уганда. Также миллион перепадет Южному Судану.

Осенью прошлого года Россия официально простила нескольким государствам огромный долг в 20 миллиардов долларов. Такое решение было принято на форуме «Россия - Африка» в Сочи. Власти, вероятно, рассчитывали на стопроцентные гарантии покупки Африкой отечественных товаров - но пока о твердых контрактах ничего не слышно.

Единственное, что документально подтверждено - это контракты на поставку оружия Анголе. Но при всем уважении, речь не идет о сумме, даже близко сопоставимой с 20 миллиардами прощенных долгов.

Отметим, что российское внешнеполитическое ведомство в условиях пандемии старается поднять престиж страны и в Европе. Об этом свидетельствует масштабная помощь Италии и Сербии. Но пролоббировать отмену санкций таким путем не получается. В начале весны ЕС отказался снимать ограничения. Даже после того, как премьер Мишустин сделал это в одностороннем порядке.

Кроме того, как свидетельствуют опросы «Коммерсанта», 70 процентов врачей в России в период самого пика борьбы с коронавирусной инфекцией испытывают дефицит средств защиты. Порядка 40 процентов персонала «мастерят» защитные средства кустарным способом, из подручных материалов. Десяти миллиардов долларов уж точно бы хватило на решение этой проблемы.

Эксперты и бизнес не раз отмечали, что выделенных на поддержку бизнеса денег также недостаточно. Сейчас на компенсацию в виде одного МРОТ могут претендовать сотрудники компаний, которые не сократили персонал. Выплаты за апрель и май обещают поступить 18 числа. Общая сумма - порядка 80 миллиардов рублей. Однако каждому работнику достанется чуть более 12 тысяч рублей.

В интервью «Ведомостям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе отметила, что МРОТ - то около 30 процентов средней зарплаты работника туристической сферы. Мизерной выплатой ситуацию не изменить.

Прославившаяся откровенным разговором с Путиным глава сети семейных кафе Мая Татулова отмечает, что помощь не только маленькая, но и запоздалая. Многие фирмы уже потеряли или отпустили людей, ушедших в поисках иных источников дохода.

Тем не менее, именно сейчас «голодные дети Африки» получат помощь от щедрой России. Торговый оборот между Россией и всей Африкой составляет всего 3 миллиарда долларов. Для сравнения, с Китаем эта цифра равна 56 миллиардам.