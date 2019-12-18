Расстрелявшего восьмерых сослуживцев солдата признали потерпевшим

Расстрелявший восьмерых сослуживцев в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим, сообщает DEITA.RU.

Как сообщил в соцсетях адвокат Шамсутдинова Равиль Тугушев, его и нескольких сослуживцев признали потерпевшими в инциденте в воинской части в Забайкалье. Рядовой расстрелял нескольких офицеров и солдат после того, как подвергался регулярным издевательствам с их стороны.

На видеозаписи юристы заявляют о подтвердившихся фактах физического и морального насилия. Так, несколько дней рядовому не давали спать. Как только он засыпал, его тут же будили и избивали. Более того, выгоняли на плац заниматься физическими упражнениям в костюме химзащиты.

В самой части царили околотюремные порядки. У солдат отбирали деньги и личные вещи, представляющие хоть какую-то ценность. При обследовании на теле Рамиля были найдены многочисленные следы от побоев различной давности.

По информации адвокатов, перед стрельбой заснувшего на полу Шамсутдинова снова разбудили на карауле и пытались принудить мыть полы. Он отказался и снова был избит. Более того, по информации некоторых СМИ, рядового после караула солдаты обещали изнасиловать.

Как только появилась возможность, рядовой открыл огонь по сослуживцам, регулярно подвергавших его насилию.

По информации адвоката Тугушева, дело будет закрыто в кратчайшие сроки, так как уголовные дела о неуставных взаимоотношениях обычно расследуются и решаются оперативно.

Дальнейшая мера ограничения свободы для расстрелявшего восьмерых бойцов солдата на данным момент не известна.

Василий Кучин