Взыскания ущерба муниципалитету от действий мошенницы добивается прокуратура, сообщает DEITA.RU.

Представители закона хотят восстановить справедливость и вернуть в бюджет города Лучегорска Приморского края деньги, полученные одной из бывших сотрудниц муниципального предприятия, которая смогла вывести их из казны обманным путём.

По информации краевой прокуратуры, экс-чиновница, используя своё служебное положение составила фиктивный трудовой договор со своим знакомым, который получал деньги, но фактически не работал.

Таким нехитрым образом, предприимчивой паре удалось вывести из бюджета в свои карманы более 50 тысяч рублей.

С целью возмещения причиненного ущерба прокурор района направил исковое заявление в суд к осужденной с требованием взыскать с нее похищенную сумму.



Дмитрий Шевченко