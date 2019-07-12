В Уссурийске накануне стартовал новый большой проект «Равнение на спорт». В этом проекте принимают участие именитые спортсмены различных видов спорта, которые добились успеха, не только в спорте, а также признания в обществе. Ярким примером являются:

Александр Захаров-двукратный чемпион мира и Европы по кикбоксингу, Заслуженный мастер спорта России, советник главы Уссурийского городского округа,

Шамиль Вагабов-победитель Кубка России, чемпион ДФО по кикбоксингу среди профессионалов, мастер спорта России,

Юсиф Гасымов трехкратный чемпион ДФО, серебряный призёр чемпионата Вооружениях сил России по самбо, мастер спорта России, тренер спортивной школы «Мастер Уссурийск»,

Александр Чемаев-двукратный чемпион ДФО, бронзовый призёр чемпионата России по смешанному единоборству ММА, мастер спорта России,

Андрей Киселев-чемпион ДФО, чемпион России по мини-футболу, тренер детской команды клуба «Локомотив».

По словам руководителя проекта «Равнение на спорт», заслуженного тренер России Андрея Подоплелова, выдающихся спортсменов объединили в один проект неслучайно.

"Нам важно донести идею наставничества и связи поколений, чтобы передать колоссальный опыт молодежи, которая стремится к успеху», отметил он.

Участники проекта пообщались с ребятами школы №24, которые находятся в пришкольном лагере, каждый из них рассказал о своем «пути чемпиона». Спортсмены подарили школьникам спортивный инвентарь. Дети были рады подаркам и дали обещание, что будут активно заниматься спортом и общественной жизнью школы.

«Цель проекта «Равнение на спорт» - передать опыт успеха, передать любовь к родному краю, к Родине. Только так мы воспитаем настоящих людей, которые будут стремиться к процветанию России» - отметил президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин.

Дмитрий Шевченко