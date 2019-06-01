Источник изображения: Сергей Трэйне
Есть ли польза от присадок для топлива, сообщает DEITA.RU.
Топливные присадки, выводящие воду, главным образом работают за счет спирта, который и раньше автолюбители нередко заливали в бак.
Присадки, повышающие октановое число и КПД автомобиля – полезны. Они благотворно влияют на оборотистость и разгон.
А вот чистящие присадки не эффективны. Возможно, они работают в частных случаях, но при проведении эксперимента видимого эффекта обнаружено не было.
Стоит добавить, что на хороших заправках бензин априори должен идти с минимальным количеством присадок... Если, конечно, не 80-й.
Анастасия Туркова
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