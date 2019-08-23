У дорожников осталась неделя, чтобы привести в порядок дороги дальневосточной столицы, завершить ремонт до режима тишины вряд ли удастся, сообщает DEITA.RU.

В этом году Владивостоку был обещан масштабный ремонт многострадальных дорог: 15 улиц, 81 километр дорог и 1,8 миллиарда рублей. И он действительно начался, одновременно по всем фронтам, однако достаточно поздно, чтобы успеть до ВЭФ. В результате в августе город сковали серьезные пробки. Справедливости ради стоит отметить, что планы дорожников серьезно скорректировала погода – лето в этом году выдалось дождливым, как никогда, и сейчас строители стараются в промежутки между ливнями наверстать упущенное. Они, вероятно, уложатся в сроки, предусмотренные контрактом, однако не успеют привести дороги в порядок до начала ВЭФ.

2 сентября во Владивостоке заработает так называемый режим технологической тишины, традиционно такую неделю вводят в городе в период проведения Восточного экономического форума. В этот период приостанавливаются все работы связанные с ремонт дорог, ремонтом инженерных сетей и проведение опрессовки теплотрасс. Единственное исключение – аварийные работы, к коим дорожные, к сожалению не относятся.

Таким образом, у городских дорожников осталась всего-то неделя, чтобы привести город в порядок, чтобы не стыдно было перед гостями юбилейного Восточного экономического форума за дальневосточную столицу. Однако хватит ли им этого времени? Скорей всего нет. Даже для «потемкинской деревни» сроки маловаты. Не все ремонтируемые объекты находятся в гостевых маршрутах, однако некоторые могут попасть в фокус внимания участников ВЭФ.

Так, например, улица Вилкова - это самый короткий путь между островом Русский и заводом Sollers, в который инвестировали японцы. Не исключено, что в этом году премьер-министр Японии Синдзо Абэ и японские бизнесмены, которые планируют принять участие в работе форума, захотят посетить предприятие. И поедут по этой дороге. Вечная российская беда явно не добавит шарма новоиспеченной столице ДФО и уверенности инвесторам.

Иван Юрьев